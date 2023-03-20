現年38歲的韓國女星李多海，早年和李棟旭合拍《我的女孩 My Girl》而走紅，2016年她公開認愛韓國歌手SE7EN（崔東昱）後，曾在節目中一度淚崩表示兩人差點在2021年分手，但後來共同度過感情危機並攜手走過8年，也紛紛被粉絲催婚。而今（20）日稍早李多海透過社群媒體公開超美婚紗照，並宣布兩人即將在5月結婚，令粉絲們又驚又喜。

在大陸發展多年的李多海，今日在微博上以中文寫道「大家好，我是李多海。今天在這裡想跟大家公佈一個好消息，是不是有朋友已經猜到什麼了？對的，就是我馬上要結婚了。我和韓國歌手Seven 8年的戀愛長跑終於結束了，在5月婚禮的季節我們即將喜結連理。今天在這裡以這種形式公開這個喜訊，希望得到大家的祝福。我們會帶著大家的祝福開始新的生活，盡到一個做妻子、做丈夫的責任，相親相愛，相濡以沫，希望大家以後也繼續支持我們，愛我們」。

除此之外，李多海也一連公開兩人飛往海外所拍攝的婚紗照，照片中只見Seven換上灰色及粉色的西裝，展現帥氣，而李多海則是頭帶著花還，穿著全身透視的白色V領連身洋裝及蕾絲魚尾禮服露出甜美的笑容，並依偎在未婚夫的懷裡，瞬間甜翻眾人。網友看到後紛紛表示「恭喜歐尼」、「太開心了，祝福姊姊」、「小時候特別愛看《我的女孩》祝福姐姐幸福」、「歐尼恭喜恭喜」、「恭喜！要幸福快樂呀」獲得大批網友的祝福。