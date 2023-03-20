近日有民眾在花蓮磯崎海濱遊憩區發現有人除了惡意丟棄冰箱、洗衣機等大型廢棄家電，還將剛出生的小溝丟棄一旁，痛批太惡劣。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日有民眾在花蓮磯崎海濱遊憩區發現有人除了惡意丟棄冰箱、洗衣機等大型廢棄家電，還將剛出生的小溝丟棄一旁，痛批太惡劣。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日有民眾在花蓮瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟河道旁，遭人惡意丟棄大型建材等，痛批實在太難看。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

國家風景區竟變大型垃圾場！近日有民眾發現，位於東部海岸國家風景區的花蓮秀姑巒溪河道、磯崎海濱遊憩區等處路旁，都有放置廢棄的大型廢棄家電如洗衣機、冰箱等，甚至還有剛出生的小狗，對此，東管處表示，目前已調閱監視器查看，將依法對犯行者開出5000至10萬元不等罰緩。

磯崎海濱遊憩區位在豐濱鄉台11線上，沿線大山大海的秀麗美景，總吸引許多遊客駐足，不過最近卻被當地民眾發現，遊憩區路旁，竟被人惡意丟棄冰箱、洗衣機等大型廢棄家電，部分廢棄小家電則掉落水溝內，且風景區的解說牌下，還有疑似被丟棄的小狗，還放置棉被、碗及食物等，維持其生活所需。

另外，瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟河道旁，也有被人惡意丟棄大型建材，以及用黑色垃圾袋裝起的垃圾等，以致現場雜亂不已，讓當地民眾痛批，怎麼有人可以這麼惡劣，到處亂丟大型東西，真的太難看！也引起兩區的管轄單位東管處關注。

東管處表示，最近東管處遊憩區範圍內有民眾丟棄廢棄家電、小狗等，這些行為已觸犯《發展觀光條例》第64條，目前已陸續調閱周邊監視器，屆時找出犯行者後，將依照《發展觀光條例》對其他罰5000以上至10萬元以下罰鍰。