桃園市觀音區一名74歲楊姓老婦，19日中午獨自出門購物，途中卻不小心迷路，在工業區內徘徊，警方接獲民眾報案前往協助，利用老婦的姓名查詢戶役政系統，過濾數十筆資料後，順利查出老婦的身分，通知其家屬前來接回。

大園警分局草漯派出所於19日中午接獲民眾報案表示，有一名老婦在工業五路上徘迴，神情徬徨無助疑似迷路，請警方到場協助。警員丁偉哲、林奕宏獲報立即前往關心，但老婦無法以言語溝通，身上也沒有攜帶證件，員警見該處大型車輛往來頻繁，擔心老婦的安危，於是將她帶返所休息。

老婦情緒平復後，在紙上寫下自己的姓名，員警便利用該姓名及老婦的大概年紀查詢戶役政系統，在過濾數十筆資料後，順利查出老婦的身分，隨即與其家屬聯繫。

老婦的兒子接獲通知後趕至派出所接人，他向員警表示，母親有輕微失智情形，平時也會出門散步買菜，可能是因為迷路太過慌張，才會無法以言語溝通，幸好有員警的熱心協助，母親才能平安返家，非常感謝警方的幫忙。