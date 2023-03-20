財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今日表示，對於近日瑞士信貸的動盪，瑞銀打算併購、美國矽谷銀行倒閉事件持續發酵，阮清華認為，應不會像2008年金融海嘯那麼嚴重。

阮清華表示，國內外的政經情勢國安基金都持續在觀察，瑞信的事情，瑞銀打算要併購；而美國矽谷銀行後續，美國財政部已經發布聯合聲明，銀行同業也注資協助，他認為，這次的風暴應該沒有2008年金融海嘯嚴重。

至於國安基金開會時間，目前仍規劃4月15日之前召開，目前國安基金未實現損益仍是正數，台股還算穩健，指數也還維持在15000點之上。