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TREA TURNER CANNOT BE STOPPED 🔥🇺🇸



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衛冕軍美國14比2打爆古巴挺進決賽，在8強戰滿貫轟挽救危局的崔伊騰納（Trea Turner）此戰又轟出雙響炮。這場美古世仇對決，邁阿密「龍帝霸公園球場」湧入滿場的35779人，還有古巴移民多次闖入場中鬧事。無論如何，騰納以實際表現證明了自己11年3億美元的身價。

美國隊打線豪華，騰納這兩場都是排在第九棒，成為經典賽史打點最多的第九棒打者。騰納在第2局輪到首次打擊，他讓過第一顆曲球，鎖定下一顆四縫線出棒，拉到左外野牆外，預估飛行428呎。這一球騰納用盡全力揮棒，他的手套甚至打到裂開了。

6局下威爾史密斯（Will Smith）二壘打，麥尼爾（Jeff McNeil）四壞球保送，當時1出局，古巴仍不願避讓騰納，而是正面對決。結果騰納在兩好球之後逮到進壘的四縫線，又是轟到左外野成為3分炮。這一擊將比數拉開到12比2，徹底粉碎古巴的士氣。

騰納本屆經典賽擊出4轟是所有球員之冠，出賽5場累積10打點與日本吉田正尚並列最多，美國隊先前在經典賽只有小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）敲過單場雙轟，小葛瑞菲本屆是美國隊打擊教練。