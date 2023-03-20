彰化縣警局某分局負責督業務的二組組長，上月某日利用下班時間在辦公室看A片，渾然不覺竟然被同事側錄還向高層檢舉，縣警局調查後記該組長1支申誡，並調回局本部擔任非主管職，不過懲處掀警界嘩然，有人認為看A片很正常，關鍵出在用公用電腦，也有人說感覺在辦公室遭監視，太可怕了。

彰化縣警局督察長謝錫釗表示，該組長是在某一天的晚間下班後，利用辦公室電腦播放A片欣賞，不料遭有人從窗外側錄，檢舉人將影片送督察系統，警方進行約談後，組長自己坦承下班時間確實播放A片，本只是想鬆一下，沒有留意是在辦公室，也坦承此行為並不恰當。

該分局分局長也出面說明，表示發生此案本分局深表遺憾，經調查該組長確實有利用勤餘時間，在辦公室利用公務電腦觀看不妥影片，其平時工作認真，與同事相處融洽，發生此事其也感到相當懊悔，目前該組長已經調離現職。

不過事件爆發後，警界看法兩極，有指出警官未免當得太爽了，也有人不以為然，認為警官也是人，都不能有私人時間，看A片算是滔天大罪嗎？又不是真幹什麼傷天害理之事，關鍵是在辦公室利用公務電腦看不妥；也有人懷疑，恐怕是與人結怨，才會有人這麼刻意的要心存報復。

據了解，這名組長大約40歲上下，去年才新婚而已，才剛從別的單位調到現職，與同事間相處融洽，不曉得為何會在上班看A片，同事也訝異，不過利用公務電腦做非公務的事情就是不對，要為自己負責。