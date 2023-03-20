台南七股區三股國小北棟新建校舍20日落成啟用，共興建12間教室，可提供6個班級學生上課使用，建築外形設計納入在地早期漁村「桶更寮」造型及當地鹽山意象，色彩以鹽分地帶的印象白、綠、咖啡色系為主。台南市長黃偉哲表示，校舍的重建是政府對教育的投資，也是政府的既定政策。

20日舉行的落成典禮在學童的載歌載舞中熱鬧展開，包括黃偉哲、立委陳亭妃，市議員謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、陳昆和，當地里長等都齊聚一堂，共同為新建校舍啟用感到開心，見證三股國小歷史性的重要時刻。

三股國小創設於民國39年，北棟老舊校舍拆除重建後，20日落成啟用，共興建12間教室。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲表示，三股國小校舍的重建，是政府對教育的投資，因為校舍太老舊，師生上課可能會精神不好，而且地震時也有危險性，因此重建老舊校舍是政府的既定政策，今日看見學校的新校舍非常漂亮，外觀也具有在地的特色，謝謝中央地方的共同協力。

台南市府表示，三股國小創設於民國39年，迄今已超過70年，歷史相當悠久，北棟老舊校舍經鑑定耐震能力不足，市府為了落實校園安全防護，提供師生安心學習的處所，特別辦理北棟老舊校舍拆除重建，打造環保、健康、省能、減廢的校園建築，營造出校園建築新風貌。

台南市教育局局長鄭新輝表示，安全校舍是校園學子成長及學習的基石，透過校舍改建，讓教育空間資源重新活化再利用，提供學生安全、進步及舒適的受教環境，期盼學校行政團隊，未來持續擴充各項教育資源與設備，為學子提供一個優質的學習場域。

三股國小北棟老舊校舍拆除工程由詹益寧建築師事務所設計，允誠營造有限公司興建，工程預算經費約5,700萬元，共興建12間教室，包含普通教室、多功能視聽教室、課程討論室及行政辦公室等空間，可提供6個班級學生上課使用。

校舍優美典雅，教室的耐震係數及通風採光俱佳，建築外形設計納入在地早期漁村「桶更寮」造型及當地鹽山意象，色彩以鹽分地帶的印象白、綠、咖啡色系為主，創造出有故事、可閱讀的校園建築風格。