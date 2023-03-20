中華郵政今（20）日上午舉辦「112年郵政節大會」，歡慶中華郵政127周年，這也是疫情停辦3年郵政節後首次舉辦。中華郵政董事長吳宏謀指出，桃園國家物流園區預計2024年年底可以完成營運的準備，成為提升台灣國際物流競爭力的重要據點。

吳宏謀說，中華郵政業務多元，跟人民生活息息相關，疫情停擺3年多後首度舉辦郵政節，希望藉此感謝所有員工的努力，以及表彰對郵政有貢獻的績優單位跟人員。

他指出，桃園國家物流園區預計2024年年底可以完成營運的準備，成為提升台灣國際物流競爭力的重要據點；位於北門的台北郵局公辦都更案，未來也價值700至800億元。

交通部次長祁文中指出，疫情期間無論是配送口罩、疫苗等防疫物資，發放三倍券、五倍券，以及下月起的全民普發6千元現金，都需要中華郵政繼續扮演重要角色。普發6千元的部分，郵局ATM是4月10日起提供服務、臨櫃則是4月17日起提供服務。

中華郵政表示，為鼓勵民眾體驗 i 郵箱便捷寄件服務，3月20日起至12月31日止，舉辦「EZPost會員點數加倍送」活動，凡EZPost線上交寄網站（https：／／ezpost.post.gov.tw／）會員於i郵箱寄件使用「郵政 VISA／金融卡」支付郵資，除享原「EZPost 會員募集積點回饋」會員點數（EZPoint）5點回饋外，另再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋，1 點=新台幣1元，累積足夠點數可用於i郵箱寄件折抵郵資。

另中華郵政繼續辦理「EZPost會員募集積點回饋活動」，12月31日前加入該網站的新會員，即可獲得 EZPoint 70點，等同免費寄件1次，前述活動贈點皆可使用至明年6月30日止。

中華郵政公司表示，EZPost會員可透過i郵箱將郵件寄至一般地址（箱到宅）或指定i郵箱（箱到箱），郵件資費依儲格大小「箱到宅」每件60至70元、「箱到箱」每件55至60元。會員至i郵箱交寄包裹前，請預先至EZPost網站登錄郵件資料，取得「郵件號碼」及「驗證碼」，即可攜帶包裹及行動裝置至i郵箱依螢幕指示寄出包裹。