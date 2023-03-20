周一日經225指數晨收跌0.83%，報27,106.34點。東證一部指數早盤跌0.90%，為1941.87點。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，我原以為瑞信獲救是利多消息，但市場跌得比我預期深。目前全球投資人和風險資產保持距離，日股下跌符合這個趨勢。

周日在瑞士當局促成下，瑞銀（UBS Group AG）宣布將以30億瑞士法郎（約32億美元）收購瑞信，並將承擔54億美元損失。瑞信董事長Axel Lehmann表示，這場合併是「最好的結果」。

東證銀行股指數盤初一度漲逾1%，但晨收跌0.92%。

其他主要個股方面，Uniqlo母公司迅銷跌1.97%，晶片製造設備商東京威力科創（Tokyo Electron）和晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）分別跌1.73%和0.68%。

煉油股逆勢上漲0.44%。Idemitsu Kosan漲1.20%，在日經指數成分股中表現最佳。