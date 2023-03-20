Count it pic.twitter.com/Xa6R6hf5ZU — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 20, 2023

這場關鍵勝利完全都由湖人替補後衛里夫斯上演小兵立大功戲碼拿下！里夫斯20日拿下生涯新高35分，其中包含湖人所得最後8分，幫助湖人在自家主場111比105變走魔術，中止最近2連敗，目前戰績35勝37敗，跟灰狼並列西區第9，重新回到可打附加賽競爭行列！

湖人雖在次節靠著薛洛德、羅素、里夫斯等人接連投進三分球，打出19比6猛攻，取得16分大幅領先，沒想到換上安東尼戴維斯之後，反讓魔術打出12比0追上，打完上半場，湖人59比49領先，半場湖人以里夫斯16分最高，魔術則是班凱羅15分。

魔術下半場很快就縮小雙方差距，更在最後兩分多鐘追成101比101平手，幸好里夫斯最後1分33秒製造3罰，結果他罰進2分，魔術馬上切入追平，里夫斯也切入拋進兩分，他更在最後33.8秒兩罰俱中，幫助湖人107比103繼續保持領先。

暫停過後，班凱羅切入上籃不進，跟裁判激烈抗議過後被吹技術犯規，也讓里夫斯又有3罰機會，這次他穩穩3罰俱中，湖人領先差距來到7分，就算法蘭茲華格納上籃放進兩分，里夫斯最後12.2秒兩罰中1，就算魔術再喊暫停，湖人卻已保住勝局。

除了里夫斯驚奇替補演出，羅素也替湖人貢獻18分、6助攻，安東尼戴維斯15分、11籃板及4火鍋，特洛伊布朗與薛洛德各有12分；魔術以法蘭茲華格納與班凱羅各有21分最高。