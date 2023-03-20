【LIVE直播】加入藍營立委提名委員會 朱侯共掌提名權

國民黨終止選策會運作，國民黨黨主席朱立倫開始籌組中央提名委員會，邀請重要縣市首長加入，朱立倫今也與新北市長侯友宜一同見面；朱被問及是否當面邀請侯加入時表示，，我會跟侯友宜等重要縣市首長一起討論，將會做出最妥適、具有代表性的名單，讓大家覺得有公信力。

朱立倫說，國民黨制度本來就有中央提名委員會，中央提名委員會由主席召集、副主席邀請重要意見領袖，這次一定會邀請重要縣市首長參與決策，讓提名更為完整。

朱立倫強調，他會拜會一些長輩，其他人都有電話聯繫，周三會在常會，將把徵詢意見做彙整，跟常會做報告。

至於侯友宜是否有意願加入中央提名委員會的運作？侯表示，他相信朱立倫會適才適所做妥善安排，每一個人在團隊扮演好自己的角色，大家一起往前走。

另外，媒體問及，當初為何沒有第一時間答應加入立委提名小組，侯友宜說，提名委員會當時只是一個構想，他完全尊重朱立倫適當的安排，決定還是要交由主席安排，妥善處理細節，他完全尊重。