路透社今天報導，這是自2019年以來紐西蘭外長首次訪問中國。

報導引述馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，將在會議上向中方提出紐西蘭對重要安全挑戰的關注，包括「俄羅斯非法入侵烏克蘭」，以及倡導反映紐西蘭在人權等議題上價值觀的成果。

馬胡塔在聲明中表示，「紐西蘭與中國的關係是我們最重要、最複雜和最廣泛的關係之一」，她打算討論雙方的合作領域，如貿易、人民交流、氣候及環境議題。

她表示，這次訪中之行在兩國取消了COVID-19的旅遊限制之後。

紐西蘭在「五眼聯盟」長期被認為對中國態度溫和，但外媒報導，隨著去年中國與索羅門群島簽訂安全協議，紐西蘭對中國的態度趨於強硬，因為紐西蘭憂慮中國與索羅門群島的協議恐讓北京當局握有戰略據點，甚至在南太平洋擁有軍事基地，進而動搖西方的影響力。

在中國日益強硬而引發的疑慮下，日本外務大臣林芳正和馬胡塔今年2月同意加快關於情報共享協定的談判，雙方表示要強化印度太平洋地區的安全關係與合作。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120320