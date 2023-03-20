世界衛生組織建議，成年人每周應做至少150分鐘中等強度活動，或75分鐘高強度的有氧運動，以及2天以上的肌力訓練，根據韓國一項調查，依此標準進行運動者罹患糖尿病、中風等代謝症候群的機率，較無運動者大幅減少5成。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專表示，韓國學者最近依照WHO的運動標準，檢視韓國民眾的運動習慣，就男性而言，沒做有氧也未重訓佔42.4%、做有氧但沒重訓佔29.7%、沒做有氧但有重訓佔10.6%、有氧、重訓均做者佔17.3%。

韓國女性的運動習慣為，沒做有氧也未重訓佔52.6%、做有氧但未重訓佔33.5%、沒有氧但有重訓佔5.7%、有氧重訓都有做佔8.2%。整體看來，有近半數的韓國人有氧重訓兩者都沒達標。

值得注意的是，就韓國女性數據而言，有做有氧、重訓者罹患代謝症候群機率是完全不運動者的一半。王思恒說明，代謝症候群是胰島素阻抗的一種表徵，若有此症候群者有很高機率會罹患更多慢性病，例如糖尿病、高血壓、高血脂、中風，堪稱萬病之源。

王思恒表示，其實符合WHO所要求的運動標準並不難，以時速4公里散步就算是中等強度運動，以時速7公里慢跑就算是高強度運動；重訓最好到健身房由教練指導，但即使在家裡做伏地挺身、深蹲，也比完全不動好太多了。