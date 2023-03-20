睽違一年，馬辣粉絲引頸期盼的「馬辣草莓季」終於回歸！馬辣表示，去年底受氣候影響，草莓開花期多次遇上寒流和連夜陰雨，導致草莓產量銳減、果實品質不佳，讓不少粉絲急切地敲碗詢問，也讓馬辣粉絲團的仙女小編壓力山大！如今推遲了近三個多月，終於等到短短七日的機會，「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」所有門市將於3月20日至26日推出快閃限定「馬辣草莓季」，端出產地直送的大湖草莓，以及多款草莓主題甜點無限量供應，同步還有優惠升級活動，用滿滿誠意回饋火鍋控、草莓控。

被網友笑稱「被麻辣鍋耽誤的水果店」的馬辣，今年草莓季提供苗栗大湖每日產地新鮮直送的「香水草莓」。香水草莓的外形呈心型圓錐狀，色澤如紅寶石般飽滿，果肉則呈現白色至粉紅色漸層變化，香氣馥郁，口感鮮脆清甜，肉質細緻，甜度介於8～10度，是許多精品甜點店指定品種，搭配香濃煉乳入口，酸甜交織。

除了新鮮草莓無限量供應之外，為回饋久候的粉絲，馬辣還準備一系列的夢幻草莓主題甜點、冰淇淋輪番上陣，如「草莓起司磚」選用法國草莓果泥和澳洲第一品牌Philadelphia卡夫菲力鮮奶油乳酪一起烘烤，濃郁的奶油香氣，口感綿密滑順，尾韻帶有莓果果酸，搭配底部海鹽碎粒餅乾，細緻的口感，讓人欲罷不能。「草莓瑞士捲」還沒入口就能聞到陣陣草莓誘人的香氣，粉紅色的草莓戚風蛋糕體，捲入清爽鮮奶油作為夾心，看似簡單平凡卻有大大滿足。

「草莓大福」粉嫩Ｑ彈的麻糬外皮，包裹著草莓果凍和香草蛋糕，口感層次變化豐富；冰品區也不遑多讓，多達24款超人氣精品冰淇淋無限享用，其中包含Haagen-Dazs哈根達斯的「草莓口味」、「草莓起司蛋糕口味」、Movenpick莫凡彼「草莓口味」，主題甜點、冰品共計6款，每日隨機供應，現場另有提供豆花、果凍、布丁、奶酪、提拉米蘇、巧克力布朗尼等多款精緻甜點無限量吃到飽，民眾亦可自由DIY創造出專屬自己的草莓餐點，拍照分享並上傳至粉絲團指定貼文，還有機會獲得免費餐券。

此外，馬辣信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店還加碼祭出世界領導品牌「BAR ROYAL 草莓氣泡酒」無限暢飲，濃郁莓果香伴隨微醺酒精及細密氣泡，清爽酸甜的滋味，與食客共創莓好時光。

3月31日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知店家參加活動，同桌其中一位代表出示身分證／健保卡含有數字「2.3.8」任2碼或姓名「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），全桌便可免費升級肥美多汁的「XXL東石大蛤」吃到飽，雙重優惠同享，機會難得，不容錯過！

【禁止酒駕，飲酒過量．有害健康】