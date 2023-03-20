財政部今（20）日舉辦「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，公告普發現金官網正式上線。而人在廈門的金門二膽陳姓上兵能不能領到這筆錢，也成為網友關注話題。有媒體就此詢問財政部，得到答案是陳男目前似未被排除，隨即引起PTT鄉民熱烈討論。

金防部二膽島陳姓上兵在本月9日失聯，目前被證實人在大陸，由於涉嫌逃兵，金門地檢署近日已發布通緝。隨著普發6000元即將展開登記，據《三立新聞網》報導，財政部表示，陳男依現行規劃似乎並沒有排除在外。

從「全民共享普發現金網站」亦可以看到，本次可以領到6000元的身分限制為：於國內現有戶籍之國民；各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬；取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民；大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得臺灣地區依親居留、長期居留許可；外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可；香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可；前三項大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止；第三項至第七項之人取得定居許可，尚未設戶籍；取得我國永久居留許可之外國人；陳男確實並未被排除。

1位PTT鄉民看到財政部的回應後表示，若是被發布通緝令就不能領，那要不要乾脆所有受刑人都不能領？陳姓上兵除非被除籍，不然應該就可以領。其他網友也發表自己的看法，稱「為什麼通緝犯還能領」、「給他領啊，但是他要回台灣領，然後逃兵先去關幾年」、「詐騙集團強姦殺人犯都能領，他當然能領」。