前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。民進黨立法院黨團20日指出，期望馬的祭祖之旅平安、順利，保有中華民國前總統的尊嚴；由於馬曾反對蔡英文總統所提的「兩岸互不隸屬」，黨團憂心，此行將成為國際社會錯誤解讀兩岸情勢或人民主權意志的關鍵，希望馬別做出台不利的宣示。

民進黨團上午舉行時事回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬先是對馬此行表達祝福，他提到，近期有許多友邦赴台訪問，代表國際重視台灣，也希望兩岸和平，顯示國際有很強力道在支持台灣，而國際上對馬英九此行有一定期待和政治定位，尤其當前各國對大陸領導人習近平出訪俄羅斯有疑慮，希望馬此行別造成國際誤解。

民進黨立委劉世芳認為，國台辦在回應馬英九出訪時態度低調，僅稱歡迎祭祖、參訪和青年交流，未牽涉國家主權；她提到，2015年馬習會時，馬曾說過程是以和平的方式解決爭議，但制度化協商是具體方法，至今卻沒看到此期待實現，主因是馬對陸立場向來都在「一中」、「兩岸都是中國人」的框架，期望馬出訪期間別涉及被統戰或被分化，能保有中華民國前總統的尊嚴，「有尊嚴的過去，有尊嚴的回來。」

黨團副幹事長洪申翰說，民進黨作為執政黨，希望兩岸能正常交流，且以政府對政府的形式，進行制度化的交流，但「誰能交流」似乎是由共產黨篩選，而馬此行之所以敏感，除了過去曾任台灣總統、國民黨主席，馬也是近期公開反對「兩岸互不隸屬」的政治人物，才符合交流資格，而這既不是正常交流，也非社會主流民意。

洪申翰認為，馬英九辦公室回應陸方會有多高層級官員接待時，多次強調「客隨主便」，他憂心「主」代表者主導者、導演，客變成被配合的棋子、演員，背後正是中共在後面從統戰腳本做的篩選，他不希望此成為國際社會錯誤解讀兩岸情勢或人民主權意志的關鍵。

他也提到，馬英九辦公室稱兩岸情勢緊張，主因是彼此敵意上升，事實上，此論調模糊化中共對台的文攻武嚇，將雙邊警戒原因推給人民。

「馬英九到底要傳達給國際社會什麼訊息？」民進黨立委趙天麟說，姑且不論馬如何挑選出訪時間，但馬過去在馬習會時，揚棄自己最崇尚的「一中各表」，若馬此行落入習近平所宣示九二共識框架中，只剩下「一個中國」、「終極統一」，那就是喪權辱國，希望馬出訪期間別做出對台不利的宣示，造成國際社會錯誤解讀。