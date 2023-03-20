在中小型股活蹦亂跳下，台股指數開高走低，無畏上周五美股拉回，在平盤附近震盪，截至11點40分為止，加權股價指數約15416.66點，下跌36.3點，成交量約為1305.22億元；OTC指數為207.91點，上漲1.46點，成交量約420.1億元。

今天盤中上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲2.25%，其次是機電類股及資訊服務類股，分別上漲1.85%及1.7%，表現較差者為電線電纜類股、半導體類股及鋼鐵類股，其中電線電纜類股下跌0.8%，半導體類股下跌0.76%，鋼鐵類股下跌0.71%，電腦設備類股下跌0.72%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲4.41%，表現最差為紡織類股、下跌0.53%。

就技術面來看，上周國際股市遭遇歐美金融業危機衝擊，不過台股表現依然鎮定，雖然指數一度下探15200點，但隨著歐美危機緩解，上周五台股強勢反彈，上周五加權股價指數以15452.96點作收，累計一周下跌73.24點，跌幅約0.47%，周K收黑，也是連二黑，成交量略為萎縮至日均量2445.2億元，以中小型股為主的櫃買市場在上周五同步收紅，OTC收盤指數為206.45點，累計一周下跌0.27點，跌幅約0.13%，K線收小十字線，日均量也萎縮至681.98億元；雖然上周五美股拉回，但台股今天相對抗跌，盤中指數在平盤附近震盪；近期台股加權指數跌破箱型區間下緣，技術面持續弱勢，但回測頭肩底頸線15152後再攻，且站上5日均線，出現初步止跌訊號，但能否續強，仍須視國際股市走勢而定。

分析師表示，歐洲及美國金融機構危機暫時解除，化解市場走弱壓力，加上美國投資人開始押注聯準會將停止升息，甚至轉為降息，致使近期美國科技股相對強勢，連帶台股的電子股也是飆股不斷。

不過，雖然市場預期美國將停止升息、甚至今年就會降息，這些都是市場樂觀預測，從上周歐洲央行無畏瑞信危機維持升息2碼來看，壓制通膨仍是歐美央行首要任務，美國目前CPI仍處於6%以上，在美國政府強力介入、中型金融機構危機暫告化解下，期待FED停止升息、甚至在今年下半年開始降息恐過於樂觀。

台股自農曆年前開始落底反彈至今，指數已大漲逾1600點，多數電子股更是漲幅逾倍，甚至中小型電子股亦有不少股價漲了數倍，已提前反應今年下半年景氣復甦、甚至明年成長的預期，傳產股也差不多，市場已經沒有便宜的股票，但歐美自去年下半年劇烈升息的衝擊正開始發酵，對歐美消費力影響正在顯現，部分產業已開始出現訂單回升緩慢，甚至業績落底延後，在國際股市波動加劇下，投資人宜逢反彈見好就收，選股則可轉向整理已久的生技、鋼鐵及高股息殖利率概念股。