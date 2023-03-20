桃園市立圖書館新總館有著全台最美圖書館的稱號。（陳夢茹攝）

桃園市立圖書館新總館建築內部則以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合成圓錐狀環保節能型通風採光井，有效收集光線及通風。（陳夢茹攝）

有著全台最美圖書館稱號的桃園市立圖書館新總館，因為空間設計明亮新穎、內部藏書豐富，1樓更有蔦屋書店、星巴克等知名品牌進駐，從第1天試營運人潮就爆滿，截至3月15日進館參觀人次已經突破100萬人，平均1天就有超過1萬人造訪，人氣相當夯。

桃園市立圖書館新總館外觀十分亮眼，大屋簷、植栽打造建築物外觀的「綠色螺旋」環繞式平台，從1樓延伸至屋頂，木紋的複層式玻璃構成「環保外皮」，以垂直線條阻絕熱島效應，建築內部則以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合成圓錐狀環保節能型通風採光井，能有效收集光線及達到通風效果，新總館儼然成為藝文特區新的熱門景點，許多學生會到此自習，年齡較小的小朋友也能在童書區玩得不亦樂乎。

館長唐連成表示，截至今年3月15日進館人次已突破100萬人次，這3個月還要扣除過年、幾個連續假日、試營運時期星期一休館等，開館天數約有80天，平均下來等於每天有超過1萬人次造訪。桃園市立圖書館新總館分為圖書館棟及電影院棟，圖書館棟預計3月底開始進行正式驗收，若驗收順利通過，往後休館日期會回歸到每個月最後1周的星期四休館，1個月只休1天。

至於電影院棟，圖書館回應，電影院棟先前因廠商擅自施作夾層，由於需要重新進行增建工程，因此仍在申請增建建造執照，廠商還需要補文件，坦言目前仍沒有時間表，不過也強調會督促廠商加快腳步。