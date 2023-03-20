根據衛生福利部2021年統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡的第2大原因，台北市文山區事故傷害死亡原因，跌倒同樣居第2，文山區健康服務中心與台灣師範大學跟台灣大學合作，推出12周瑜珈線上教學課程，只要長者利用椅子簡單肌力運動，便能有效預防跌倒發生，正著手規畫今年度椅子瑜珈與進階線上課程，未來將公布在官網及臉書上。

文山區健康服務中心主任陳幸宜表示，人們肌力隨著年齡增長而下降，50歲以後肌力以每10年10％速度遞減，故長者跌倒不只因身體機能退化，肌力不足也是因素之一，呼籲長者防跌要從增強肌力、規律運動做起，改善肌耐力與平衡能力，減少跌倒風險。

鑑於嚴重跌倒可能造成長者長期臥床或死亡，文山區健康服務中心為此與師大、台大合作，設計符合高齡者需求的椅子瑜珈課程，長者經過每周1次、每次2小時，共計12周線上教學課程，只要利用家中隨手可得的坐椅進行簡單肌力運動，可有效提升長者下肢肌力及平衡能力，進而預防跌倒發生。

國立台灣師範大學教授林儷蓉表示，瑜珈是適合長者從事的運動，尤其60到80歲高齡族群經過9至12周瑜珈課程訓練，肌力、平衡性、移動力及下肢柔軟度皆明顯提升，惟長者害怕跌倒的心理有待改進，未來將以，強化長者心理健康。

上課學員黃小姐表示，椅子瑜珈動作簡單且只需要一把椅子就可以運動，課程12周都未缺席，經過每日瑜珈運動，她的不但精神變好，平衡感及腿部肌肉也變得更有力，假日可以到處趴趴走，爬樓梯也沒問題，更不再害怕跌倒。

文山區健康服務中心正著手規畫112年椅子瑜珈初階及進階課程，未來將建立遠端線上課程，讓長者可以隨時上線觀看影片跟著動，預防肌少症、延緩衰弱失能，相關訊息將公布於官網及臉書。