全民普發6000元線上登記入帳，將於本周三（22日）上午8時開放登記。（數位部提供／李奇叡台北傳真）

全民普發6000元線上登記入帳，將於本周三（22日）上午8時開放登記，並以身分證字號、居留證號尾數進行分流。數位發展部提醒，若網站流量尖峰會啟動「等待室」機制，登記民眾此時需等待，不要關閉瀏覽器。並提醒無論何時上網登記，都會在特別預算由立院完成三讀後陸續入帳，系統也會開放至少半年，民眾不必搶在第一時間登記。

數位部次長李懷仁說明，「全民共享普發現金」依法將在立法院三讀通過《中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案》，且總統公告預算生效後動支發放，為讓民眾可以儘早領取到普發現金6000元，數位部提早在22日開放線上登記系統，讓符合資格的民眾透過線上登記後，可以在完成特別預算的相關法定程序後，儘速入帳。

李懷仁說明，若選擇「登記入帳」的民眾，只要在手機、平板及電腦上進入到https://6000.gov.tw，輸入身分證字號或居留證號碼、希望入帳的本人金融機構帳號以及健保卡卡號，在「登記結果」頁面出現後即完成登記；完成登記後，也可以在3月28日起回到網站查詢已登記的相關資訊。

李懷仁提醒，若是登記網站流量尖峰，會啟動「等待室」機制。請民眾看到等待室的頁面時，不要關閉瀏覽器，先備妥身分證或居留證號、健保卡號以及本人的金融帳戶等相關資料，在等待室稍等，瀏覽器會自動重新整理並進入登記網站。

李懷仁強調，無論在什麼時間點上網登記，均會在特別預算由立法院完成三讀且總統公布生效後陸續入帳，而登記系統也將持續提供服務至少六個月，請民眾無需擔心，不必搶在第一時間登記。

李懷仁也說，想要使用ATM領現跟郵局臨櫃的民眾，都不需要先做線上登記。此外，特定對象直接入帳跟特定偏鄉造冊發放，也不需要先做線上登記。