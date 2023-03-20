50歲亞姐冠軍吳綺莉1999年和武打巨星成龍爆出婚外情，隔年生下「小龍女」吳卓林，近日網上亂傳吳綺莉疑似和成龍復合，眼尖網友認為應該是子虛烏有的假消息。最近吳綺莉突然深夜開直播，談到女兒她承認過去教養方式錯誤，又被問到是否後悔當小三跟成龍相戀？她回應：「沒有，做人千萬不能後悔」。

吳卓林近年宣布出櫃並和女友Andi結婚，母女關係因此降到冰點，吳卓林一度帶女友回香港生活，最近被人發現回到加拿大。而吳綺莉轉行開始做起直播帶貨的工作，更傳出定居杭州，巧的是成龍去年也在杭州砸了上億台幣買下400坪豪宅，吳綺莉手上還多了一枚戒指，因此引來烏龍傳聞指兩人復合，對此，據港媒報導，吳綺莉最近深夜突然開直播和粉絲談心，但沒多說是否復合的傳聞。

據《香港01》報導，被問女兒近況，吳綺莉說吳卓林目前是在「學習」的過程，很多事不是長輩主動跟孩子說就有用，「她碰了覺得痛了，她就知道那個是不對的」，她坦言過去自己作風強勢，常叨唸女兒不要做什麼事，結果造成反效果，「現在我要學習溫柔一點」。

被問到過去和成龍的婚外情，吳綺莉強調至今仍不後悔，覺得人生每一站都是學習，年輕時身邊歷練太少，她慶幸這些事是發生在年輕的時候，當時有力氣跟彈性去調整，長大後明白其實年紀越大越不容易改變自己，也呼籲年輕朋友不要怕跌倒，「小時候苦一點我覺得是好的，因為你經歷多就會明白更多了」。