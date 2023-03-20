北市中正區和平西路前天（18日）早上被民眾發現一隻公雞出現在馬路上，影響交通，員警到現先嘗試用垃圾袋抓捕，只見員警一直在大馬路狂奔，仍抓不到雞，最後是將雞趕進公園內，再利用撈網誘捕，成功捕獲後裝進紙箱內帶回派出所並通知臺北市動物保護處處理。

臉書曝光員警抓雞畫面，只見該員警當時拿著紅色垃圾袋，見雞從路中分隔島草叢中竄出，趕緊衝上去，只見員警在馬路內側快步狂奔仍追不上雞，最後雞從內車道跑到路邊，畫面曝光網友紛紛笑說「警察難為」，網友留言「雞賊，真的是雞賊」、「機警；雞警」、「怎麼會是警察在抓雞呢？警察尊嚴何在」。

只見員警一直在大馬路狂奔，仍抓不到雞，最後是將雞趕進公園內，再利用撈網誘捕，成功捕獲後裝進紙箱內。（翻攝照片）

警方表示，員警到場後先調整現場路口號誌，避免來往車輛撞擊寵物機發生危險，並與熱心民眾共同將寵物雞驅趕進南昌公園內，再利用撈網誘捕，隨後將寵物雞裝進紙箱內帶回派出所並通知臺北市動物保護處處理。

中正第二分局呼籲，飼主攜帶寵物外出，應用鍊繩等管束寵物的行為，避免寵物在道路上隨意亂竄，將造成來往用路人危險。即使未造成事故，寵物在路上亂跑之行為如足以影響交通秩序，已違反道路交通管理處罰條例第84條規定，飼主因為疏縱或牽繫寵物在道路奔走而妨害交通，將面臨300元以上600元以下罰鍰。