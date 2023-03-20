【LIVE直播】加入藍營立委提名委員會 朱侯共掌提名權

新北市議會國民黨團今舉行幹部交接典禮，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜自從選策會爭議後首度公開碰面，朱侯離去時，被媒體喊聲問及「是否原地徵召侯選總統？」朱侯僅微笑不語，同時並肩離去。

另外，侯友宜聯訪時被問及是否有被朱立倫徵詢為2024年總統大選的潛在人選，侯友宜表示，完全尊重黨的節奏。