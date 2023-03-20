被問是否徵召侯友宜選總統？ 朱侯最新反應曝光 12:192023/03/20 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜自從選策會爭議後首度公開碰面，朱侯離去時，被媒體喊聲問及「是否原地徵召侯選總統？」朱侯僅微笑不語，同時並肩離去。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】加入藍營立委提名委員會 朱侯共掌提名權 訂閱影音： 中時新聞網 新北市議會國民黨團今舉行幹部交接典禮，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜自從選策會爭議後首度公開碰面，朱侯離去時，被媒體喊聲問及「是否原地徵召侯選總統？」朱侯僅微笑不語，同時並肩離去。 另外，侯友宜聯訪時被問及是否有被朱立倫徵詢為2024年總統大選的潛在人選，侯友宜表示，完全尊重黨的節奏。 是否加入中央提名委員會？侯友宜親自回應了 國民黨先找回感動力 國民黨選策會喊卡 藍委籲盡速徵召侯 #侯友宜 #朱立倫 #國民黨 #2024總統大選 #徵召 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假初選真徵召 民進黨很會玩選舉 04:102023/03/20 政治要聞 國民黨大有可為？媒體人刮目相看：贏了再爭 07:532023/03/20 政治 里長連署選總統 盧秀燕：沒有起心動念 04:102023/03/20 政治要聞 2024國民黨小心了！前綠委爆賴清德將用「這狠招」激出選票 08:032023/03/20 政治 若被徵召選總統將全力以赴？ 侯友宜：盡力讓國家人民更好 11:562023/03/20 政治 行動破除不合流言 侯友宜、朱立倫明日將合體 18:412023/03/19 政治 徐巧芯喊話4都首長2024顧好「這件事」：不只為國民黨 00:012023/03/20 政治 中市29區里長連署盼朱立倫徵召盧秀燕參選總統 曝3大優勢 20:242023/03/19 政治 盧秀燕指出國民黨癥結點 2024願扮演「這角色」 09:292023/03/19 政治 將入國民黨立委提名委員會？侯友宜：若需要 我會全力以赴 08:112023/03/19 政治 取出台灣民主胸膛裡的兩顆子彈 04:102023/03/20 政治要聞 台灣首場「金標籤」賽事 萬金石馬拉松 33國萬人起跑 04:102023/03/20 地方新聞 2024立委提名 民進黨今領表登記國民黨分3梯次 09:442023/03/20 政治 朱侯溝通順暢 子弟兵籲綠營別操弄 04:102023/03/19 政治要聞 時論廣場》朱侯共掌提名權 推最佳陣容（桂宏誠） 21:032023/03/19 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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