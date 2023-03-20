好市多商品可無條件退貨，高雄一名女網友表示，昨晚到好市多買1瓶售價1799元的保健食品，正當她結完帳搭電扶梯離場時，後方一名女子提醒她隔日有特價檔期，價差250元，讓她決定到櫃台退貨，貼文曝光後網友都支持她退貨，紛紛留言「差250元差很多，沒必要跟錢過不去。」

原PO今（20）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨（19日）晚8點多在中華店買1瓶保健食品，結帳完畢搭電扶梯時，後方一名陌生女子問她手上的保健食品是否正在特價，她向對方表示她買一瓶1799元，沒有任何優惠，女子提醒她隔天（20日）有特價檔期。

原PO聽完陷入要不要退貨的天人交戰，最後她還是到服務台辦理退貨手續，「對不起辛苦的櫃台人員，畢竟差幾個小時就差250元了，我直接在線上買2瓶」。

貼文曝光，網友全挺她退貨，「差250元真的差很多耶」、「沒必要跟錢過不去」、「沒開封還好啦！比那些烤雞吃到剩骨頭，還拿去退的好太多」、「有折扣當然退」、「這個沒關係啦！沒有開過他也是可以再次上架」。

留言中也有人分享好市多店員的貼心舉動，「我曾在好市多藥局部買保健食品，藥局的櫃台跟我說我買的商品快要特價，要我下次再來買」。