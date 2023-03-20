外型豔麗加上空服員出身的林佩瑤被封為「最美空姐」，近日她大方在社群上與粉絲分享動抽脂隆乳手術的心得，引來許多粉絲網友的關心，對此，她表示在手術前都有好好做功課，甚至「連遺書都寫好」，更提到一切都是自己的選擇「我會對自己的決定負責，以及承擔可能造成的後果」。

林佩瑤在今年2月時自爆做了抽脂隆乳手術，並透露光是肚子就抽出800ml，更嗨喊「以後攝影師不用辛苦修圖了」，事隔一個月後，她再度發文提到，近期收到多少粉絲網友的私訊「聽說抽脂可能會有後遺症耶」、「聽說自體脂肪隆乳會怎樣怎樣喔」，對此，她先是感謝大家的關心，接著便開始向大家說明。

她強調在進行手術前她做了許多功課，也給自己做好有可能遇到最壞狀況「連遺書都寫好了」而她也選擇相信診所醫師，並遵從護理師指示做術後保養「如果還是有不盡人意的事情發生（例如在我肚子上活得好好的體脂肪，移植到胸部給我一言不合就死掉鈣化之類的）那也都是我的命」對於自己的選擇，她將會負責並承擔後果。

最後，她也分享術後一個月恢復的狀態，整體身體精神不錯，由於醫師表示完全恢復需3-6個月，因此她也不著急，但仍持續做好術後保養「目前的感覺就是，抽脂填胸效果讚讚讚啦！上胸整個澎起來欸欸欸欸欸！畢竟之前過度減肥跟年紀關係，上胸已經離家出走很久了哈哈哈哈哈哈哈！」