PLG各隊最終球員註冊名單。(PLG提供)

PLG在結束318登錄大限之後，20日公布各隊最終球員註冊名單，結果以高雄17直播鋼鐵人註冊19人最高，新竹街口攻城獅僅註冊15人最少，不過其中最讓外界訝異的是，目前暫居聯盟龍頭的新北國王，竟在洋將奧帝突然宣告離隊之後，決定不再補進第3洋將，只用目前腳傷缺陣的牧倫斯與曼尼高兩名洋將撐完本季，接下來只能祈禱牧倫斯趕緊傷癒歸隊，否則國王接下來只能用曼尼高與「新台灣人」戴維斯繼續苦撐。

以下是PLG聯盟新聞稿內容，「 P. LEAGUE+ 在20日公佈2022-23球季各隊最終球員註冊名單，高雄17直播鋼鐵人註冊19名球員（本土、華裔、外籍生球員16名、外籍球員3名），台北富邦勇士及新北國王註冊18名球員（勇士：本土、華裔、外籍生球員15名、外籍球員3名；國王：本土、華裔、外籍生球員16名、外籍球員2名），桃園璞園領航猿及福爾摩沙台新夢想家註冊16名球員（本土、華裔、外籍生球員13名、外籍球員3名），新竹街口攻城獅註冊15名球員（本土、華裔、外籍生球員12名、外籍球員3名）。

PLG本季例行賽將進行至5月14日，在最後的1個半月各隊將以最終球員註冊名單，打出最佳成績爭取晉級季後賽的門票。」