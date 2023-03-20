韓國天團BLACKPINK黑色粉紅旋風席捲高雄，3月18、19一連2日在高雄開唱嗨翻現場，高雄市經發局加碼推出「加食延暢」方案，搶搭演唱會商機，17日起在12處捷運站同步設攤兌換「商圈夜市優惠券」，出捷運站就是商圈夜市，成功吸引上萬歌迷湧入商圈夜市。

高市府推出票根兌換商圈夜市優惠券活動，帶動整個夜市商機。(高雄市經發局提供)

高雄市經發局指出，歌迷在高雄聽指定演唱會可憑票根在捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站等12站兌換商圈夜市優惠券，接來還有張惠妹、五月天及大港開唱等演唱會接力登場，商圈夜市優惠券需要在5月31日前在合作店家消費使用完畢。

「加食延暢」方案讓BLACKPINK演唱會結束後，各大夜市湧現大量人潮，每個攤商都開心笑到合不攏嘴，六合觀光夜市管委會主委莊其章表示，人潮從十點多開始不斷從捷運站湧進，持續到凌晨一點半左右人潮才逐漸減少，用餐座位都座無虛席，很多都是從外縣市來的。

上週末高雄各大夜市都湧現大量人潮，每個攤商都開心笑到合不攏嘴。(高雄市經發局提供)

瑞豐夜市招商處何榮彬主任表示，配合演唱會的人潮，瑞豐夜市整體的人潮增加2至3成，週末兩天晚上11點過後也有明顯演唱會散場人潮再湧入，攤商收到商圈夜市優惠券都很開心，造就攤商的收益，謝謝市府對我們的幫忙，振興夜市經濟，感謝市府舉辦商圈夜市優惠券活動。

新堀江商圈理事長楊翔茗說，韓國女團的魅力真的無法擋，因為商圈周邊有許多旅宿飯店，而且鄰近捷運站，交通相當方便，18、19日店家就陸續都有收到商圈夜市優惠券，帶動商圈買氣，店家均看好接下來4月連假、五月天、阿妹及大港開唱等十多場大型演唱會，可以為商圈帶來另一波人氣與買氣。

一對情侶遠從香港來高雄聽演唱會，他們表示來高雄聽演唱會真的很舒服，演唱會的相關配套措施都做的完善，演唱會後就拿著兌換的商圈夜市優惠券到六合夜市消費吃美食；來自桃園的黃小姐認為優惠券的發放機制十分貼心，讓演唱會後的歌迷回到市區就能兌換券並消費。

「高雄夜Chill處」方案結合在地特色店家憑票根換優惠餐飲，效益也持續發威。(高雄市經發局提供)

除了商圈夜市，上個月提前上線的「高雄夜Chill處」方案，結合在地特色店家憑票根換優惠餐飲，效益也持續發威。合作店家洛克音樂藝文展演空間表示，相較於上周來客數成長約2成，隨之帶動整體營業額成長；紅瀰咖啡餐酒館也表示，18日消費者來店兌換數約3成。不論是夜市美食、還是夜經濟特色餐廳，均透過對接方案成功對接演唱會經濟，發揮乘數效應。

高雄市經發局長廖泰翔表示，包含BLACKPINK、張惠妹、五月天及大港開唱等演唱會將接力登場，預計吸引超過40萬歌迷湧入高雄，本次「加食延暢」活動的合作商圈夜市總計多達45處、特色夜經濟業者也超過百家，希望透過整個專案鼓勵民眾在地消費，幫助店家攤商業績。更多活動資訊、推薦路線及合作店家名單請至加食延暢官網查詢。