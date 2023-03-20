前總統馬英九27日啟程赴陸祭祖兼帶學生去交流，國民黨立委賴士葆表示，馬英九卸任七年，目前沒有擔任任何黨職，也過了官員卸任管制期限，雖然宣布訪陸消息還是在政壇投下震撼彈，但綠營是跨大渲染，說此行會影響到國民黨總統和立委的選舉，這樣的解讀言過其實了，「如果一定有影響，也會是正面的，不會是負面的。」

賴士葆表示，蔡政府上任刻意親美仇中的政策，兩岸過去的和平交流停滯，取而代之的是兵凶戰危。在備戰的狀態下，外有中共的戰艦戰機繞台演習成為常態，對內延長役男役期、準備修全動法要組織動員高中男女學防衛動員、國防部也要在台灣部署火山布雷系統、美國也欲將在台灣建立東亞武器彈藥庫存，彷彿戰爭就迫在眉睫，蔡政府嘴巴喊要和平，實際上把台灣帶入戰爭的邊緣。

賴士葆說，目前兩岸關係不只軍事和政治緊張對峙，這幾年兩岸之間民間敵意也日漸加劇，兩岸網民更是充斥高漲的民粹對立情緒，只有促進交流與溝通對話是唯一能夠緩和兩岸敵意、降低戰爭風險的方法。

賴士葆認為，馬前總統要趁清明節到大陸祭祖，慎終追遠盡子孫孝道，並且帶領青年學子進行交流，刻意不訪北京以減低政治意涵，這是值得肯定的溝通交流方式，綠營想要趁機戴紅帽、泛政治化的操作大可不必了。