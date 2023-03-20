民進黨區域立委初選20日開始領表登記，民進黨雲林縣黨部主委林金忠率先領表，他表示目前雲林2席區域立委都是民進黨籍，一定要確保戰果，他領表是起一個帶頭作用，希望拋磚引玉，號召更多人參與，若有須要，他會義不容辭投入選戰。外傳目前人選除了現任立委蘇治芬與劉建國，還有前立委尹伶英、前水林鄉長陳怡帆等人。

林金忠表示，目前雲林2席立委均為民進黨籍，且當選得票率都高於42.5％，依照黨的機制須進行初選，黨的立場當然是希望由最強人選出戰，現任立委蘇治芬與劉建國呼聲最高，但考量日後接班問題，也盼新生代或其他人選站出來，這方面黨還在持續協調中。

林金忠說，民進黨區域立委初選領表登記至本月24日裁止，他領表前有先告知蘇治芬，蘇並不反對，雖然他沒有參選經驗，但長年輔選、關心時事經常投稿分析時政，對自己很有信心，若確定參選，將投入雲林海線立委選區。

外傳台聯前立委尹伶英、民進黨前水林鄉長陳怡帆、前麥寮鄉長許忠富均是可能代表民進黨參選立委人選。國民黨方面，則有現任立委林文瑞、雲林縣政府文觀處處長陳璧君浮出檯面，前立委張嘉郡也有人提及。