總統府提供

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新冠肺炎輕症免隔離今天上路，蔡英文總統接見企業界代表指出，現在，全球疫情趨緩，政府也逐步放寬防疫措施，希望商業活動盡快復甦，讓臺灣經濟持續穩健成長。未來，政府會支持中小企業，繼續當產業的後盾，呼籲跟政府一起努力，一起把握疫後復甦的機會。

蔡英文今天上午接見第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」、第1屆「國家非營利組織總經理獎」暨第40屆「國家傑出經理獎」得獎人，感謝企業經理協進會對臺灣產業發展的付出。

蔡英文提到，這幾年來，政府和企業一起努力，克服疫情的挑戰。現在，全球疫情趨緩，政府也逐步放寬防疫措施，希望商業活動盡快復甦，讓臺灣經濟持續穩健成長。

她說，由於受疫情影響，很多產業及中小企業都需要協助，政府規劃透過「疫後特別預算」，提供貸款及利息補貼，協助度過難關、儘快恢復元氣、營業，同時也會持續協助產業轉型升級。

過去這幾個禮拜，她陸續參訪臺北、彰化和基隆的產業，與廠商朋友座談，看看接下來政府可以如何進一步協助產業、為產業做得更多。尤其現在世界各國都努力邁向「淨零轉型」，蔡英文強調，我們也加緊腳步，持續推進國內轉型的進程，讓產業更符合國際供應鏈要求，提升整體的競爭力。

她說，去年，政府公布轉型的路徑圖，也在今年1月完成《氣候變遷因應法》的立法，將採分階段徵收碳費，也把公正轉型的概念入法，規劃以「先大後小」、「以大帶小」的模式，盡可能降低對中小企業的衝擊，也讓減碳成為國內產業升級和經濟發展的新動能。

蔡英文表示，現在，國際經濟情勢的變化速度很快，臺灣要面對的挑戰也很多。未來，政府會繼續支持中小企業，繼續當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，一起把握疫後復甦的機會。