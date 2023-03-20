依據流量分析統計，越來越多人透過行動裝置來瀏覽證交網頁，比率已超過50％。各類行動裝置的螢幕大小、比例、操作習慣與使用電腦有所不同，如用手機看電腦規格的網頁，常需操作放大縮小，以觀看內容。

證交所表示，此次改版採用響應式網頁設計（Responsive Web Design），同一個網址上看到的內容，在不同螢幕寬度（桌機、平版、手機）會自動適應產生不同的版面變化，圖像尺寸和字體將更加利於行動裝置上瀏覽，所設計的網站連接和按鈕將更容易觸發點擊，有著形象視覺一致、減少維護成本、集中網站流量、加高搜尋引擎結果排名與易於使用者分享網站等優點。

以使用行動裝置瀏覽證交所官網報表為例，改版後，遇到較寬的報表時，會將重要欄位（如證券代號、日期等）固定住，使用者透過手指左右拖拉即可依序看到表格後面欄位的內容，同時，也可清楚知道目前瀏覽項目的證券代號或日期，充分落實以使用者為中心的設計。

證交所指出，期透過優化網站使用者操作體驗，提升使用者網站操作便利性、友善度及互動性，為持續吸引及服務國內外投資人投資台灣資本市場而努力。