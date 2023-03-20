朴炯植（右）和全少妮接受本報專訪時直呼想來台。（愛爾達電視提供）

韓國古裝劇《青春月譚》熱播中，男女主角朴炯植、全少妮近日接受本報專訪，全少妮一聽到台灣便直呼「正是我最近最想去的地方」，曾來台舉辦粉絲見面會的朴炯植也稱「還有台灣的食物都很好吃，很想念之前收到的餅乾和肉乾」，全少妮聽到後便立刻問：「是鳳梨酥嗎？」看來功課做超足。

全少妮分享，從以前很喜歡台灣電影，所以一直都非常想到《不能說的秘密》等片的拍攝景點朝聖，每次看到台灣的街景照都覺得很有氛圍感，「可以感受到當地特有的氣候，而且很多機車和腳踏車停在路邊，旁邊也有一些花草植物，巷弄景色很漂亮」，朴炯植在一旁也頻點頭附和，2人皆表示「真的好想快點去台灣」。

朴炯植首次披上王世子專屬的藍色龍袍，帥氣逼人。（愛爾達電視提供）

朴炯植暌違6年再披古裝，在劇中更首次挑戰王世子角色，他表示「因為之前演過《花郎》，所以騎馬、射箭或古裝劇語氣等，都沒什麼太大的問題」，被全少妮笑虧「對呀，對你來說太簡單了，不愧是天生的王世子啊」，讓他趕緊解釋，是覺得感情戲的部分較難揣摩，「比我想像中的還要深層，李煥（角色名）是個有很多故事的人，在拍攝現場我跟導演討論了很多，也加入了不少原本上沒有的場景」。

另外，朴炯植也提到在演出的過程中，發現自己和該角色有些重疊，「李煥（角色名）疑心比較重，所以只會讓信任的人待在身邊，就有點看到我的影子，我也只會跟極少數的人來往，每次相處都是同一群人」。

《青春月譚》是全少妮演出的首部古裝劇。（愛爾達電視提供）

「最美初戀」全少妮為該劇獻出許多第一次，不僅是她首部擔任女主角的電視劇，更是她首次演出古裝劇，飾演為了躲避追捕而「女扮男裝」成內官的「閔才怡」，她認為，自己和角色相同之處，都是希望能變得更坦率一些，「可以誠實面對內心真正的想法」，同時也相當羨慕才怡非常有行動力，「是個比我還要棒的人」。

《青春月譚》每週二、三在中華電信MOD、Hami Video全台獨家跟播，Hami Video第1至8集免費收看。