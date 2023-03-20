前國民黨秘書長金溥聰今（20）日直言，明年想要下架民進黨只剩一個方式，那就是國民黨採用徵召，保住黨內的最強母雞，他也批評立委傅崐萁太囂張，把自己當黨主席。媒體問及，國民黨主席朱立倫是否會採納金的意見，他回應，他最重要的目標就是聽取大家意見。

朱立倫說，歡迎每一位黨員同志對黨提出建議，現在最重要目標就是聽取大家的意見，對於2024如何團結勝選，共同目標是匯集意見，他作為黨主席，將聽大家意見，整合團結再一起。