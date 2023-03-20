童醫院以X光檢查後，發現男嬰肺部出現肺炎。(童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真)

斷層掃描檢查發現，男嬰右側肺部有肺炎情況。(童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真)

童醫院醫護團隊幫男嬰提前慶周歲生日。(童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真)

南投一名11個月大的胡姓男嬰，冷氣團來襲時咳嗽流鼻水數日後，竟出現高燒40度合併抽搐等情況，家人送到當地醫院治療抽筋現象緩解後返家，但症狀仍未改善；童醫院指出，男嬰返家後仍出現高燒連續5天，且呼吸道症狀越來越嚴重，連食慾與活力都明顯減退，趕緊轉送該院就診。

經小兒感染科醫師高佳慧看診檢查，透過肺部X光發現男嬰兩側肺炎，發現男嬰同時感染呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌；其中肺炎鏈球菌還感染到血液導致菌血症，男嬰也因呼吸衰竭接受插管治療，病童所感染肺炎鏈球菌為高度抗藥性，緊急給予後線抗生素治療。

高佳慧指出，男嬰於加護病房住院10天後轉普通病房，再住院5天後，恢復健康返家歡度週歲生日。經推測男嬰呼吸道先感染呼吸道融合病毒與黴漿菌，後因身體抵抗力降低而產生次發性細菌感染；雖男嬰曾經施打過二劑肺炎鏈球菌疫苗，但並沒施打第三劑空窗期間受到感染，造成嚴重肺炎插管。

高佳慧呼籲，家長千萬不要輕忽家中孩童輕微呼吸道症狀，建議症狀發生超過三天就應該就醫，可在寶寶滿六個月大時開始施打肺炎鏈球菌疫苗，增加孩子保護力，並銜接打滿三劑，避免出現抗體空窗期而造成保護力降低，導致感染風險機率變高。家屬也可施打疫苗避免感染後傳染給嬰幼兒。