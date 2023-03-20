晶片、汽車、電池和生技類的重量級個股走跌，但網路巨頭Naver和Kakao稍早前均上漲逾2%。
NH Investment and Securities分析師表示，對瑞信的擔憂有所緩解，但投資人抱持觀望態度，因為很難說危機已經全面解除，而且聯準會即將在本周召開政策會議。
市場普遍預期聯準會將在本周會議升息25個基點，而非銀行業陷入動盪前所預期的50個基點。
外資盤中賣超韓股339億韓元。
韓元持平，報1,301兌一美元。
周一南韓KOSPI指數盤中跌約0.5%，報2,383.43點。瑞銀（UBS Group AG）決定收購瑞士信貸（Credit Suisse）緩解了全球銀行業可能爆發危機的擔憂，但在美國聯準會本周發布最新利率決議前，投資人仍然選擇縮手觀望。
晶片、汽車、電池和生技類的重量級個股走跌，但網路巨頭Naver和Kakao稍早前均上漲逾2%。
NH Investment and Securities分析師表示，對瑞信的擔憂有所緩解，但投資人抱持觀望態度，因為很難說危機已經全面解除，而且聯準會即將在本周召開政策會議。
市場普遍預期聯準會將在本周會議升息25個基點，而非銀行業陷入動盪前所預期的50個基點。
外資盤中賣超韓股339億韓元。
韓元持平，報1,301兌一美元。
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