揮別疫情陰霾，眾多機構亟欲重啟實體會談，證交所今年共計規劃4場一對一拜會重要機構投資人以及6場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括新加坡、香港、馬來西亞、日本、紐約、倫敦等。

引資首站將前往新加坡，由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘親自率團，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，安排拜會8家當地重要機構投資人，包括持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具有跨國際影響力的保險公司等。會談除將提供台股重要發展外，並即時回饋外資意見。林修銘指出，希望透過這次拜訪，進一步增進台灣股市與國際投資者之間的互動，並吸引更多的國際投資者來台灣投資，同時也展現台股的優勢和潛力。

證交所前次採實體方式是2019年11月赴馬來西亞，後來全球新冠疫情爆發，改採線上方式辦理，2020年至2022年共計辦理20場線上引資活動，協助550家次公司與約3,500位機構投資人進行近9,000場會談。

這次新加坡行程是證交所首度純採一對一拜會機構投資人形式，目的在於建立信任基礎，即與機構投資人建立更緊密的關係，強化信任基礎，促進雙方的合作與交流。其次，在了解投資人需求與期望後，證交所將可提供更符合目標的產品與服務，提高滿意度與忠誠度。在交流市場資訊部分，證交所可根據國際投資人對臺股觀點與國際資金移動趨勢，適時釐清風險迷思，並提供重要相關資訊。

證交所評估，這次強化與國際機構投資人交流，將為證交所、投資人及全體市場創造多項效益，其中，經過詳細說明台股現狀與未來走向後，將有助國際投資人更為了解台股投資機會，進而調整投資決策。