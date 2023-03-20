屆齡94歲的高雄中學日本校友河野昭，於19日在日本東京新宿舉行的雄中創校百週年紀念式典禮上，獲得駐日代表大使謝長廷親頒的高雄市榮譽市民證書，而完全不知情的河野昭也在現場潸然淚下，感動不已。

雄中的日籍老校友河野昭是於2戰期間隨著身為高雄港車站的站長的父親來台，2戰後被遣返日本九州，在宮崎大宮高校完成高中學業。河野昭先生長期推動台日教育交流，並在日本宣傳台灣歷史文化，更出版書籍還原日治時代高雄面貌，讓日本人民深入認識高雄。

高雄中學校友會前會長段志憲也表示，有一次他與河野昭先生說「你也可以算是半個台灣人」，河野昭先生卻回答自己就是台灣人，說他在台灣出生在台灣長大，高雄便是他的故鄉。

河野昭先生這位「灣生」一生都以自己是台灣人為榮，如今高雄市長陳其邁頒贈榮譽市民給他，以此表彰他為台灣與日本民間外交的努力，不僅是實至名歸，更是圓了他當台灣人的夢想。

河野昭先生表示，雖然一開始回到日本的生活很辛苦，不過無適應問題，經由努力，在生活、工作得以漸漸上軌道，但他很懷念台灣同學，經常書信往來，並於25年後，參加鹽埕國小、高雄中學校友會，往來台灣與高雄間；並藉由定期的活動與參訪，拉近台灣校友與日本校友間的距離，後來也隨著每個在日本校友個人事業的擴大，交流層面擴及各行各業。

河野昭基於對母校雄中的感恩與認同，經多年的努力，將他曾就讀的2所高中母校連結在一起，台灣高雄中學與日本九州宮崎縣大宮高校正式締結姊妹校，更進一步拉近2校關係，強化彼此師生間的互訪與交流。

今年雄中更在宮崎大宮高校的努力下，首度與東京大學合作，5月中旬學生將前往東京大學展開2天的交流，課程並由東京大學設計並以STEM的架構作為主軸。