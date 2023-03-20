國產建材實業集團旗下國宇ALC輕質磚取得全台第一張ALC綠建材標章；國宇建材總經理楊志強表示，集團已推出ALC板片系統與複合牆解決方案，除了能因應房建、中科台積電等科技廠房需求，還可擴大市場，搶攻五星級飯店、危老都更商機！

位於嘉義的國宇輕質磚廠，目前全年產能上看20萬立方米。

現在營建市場面臨缺工危機，楊志強表示，國宇順勢推出ALC板片系統，可以加鋼筋做成堅固的結構材，應用在分間、隔戶、外牆、地板、屋頂板，造價是一般混凝土牆的六成，施工快速，目前已獲得南投頂級民宿全結構使用。

此外，楊志強表示，國宇還攜手集團旗下的惠普矽酸鈣板、國檙工程，推出ALC複合牆系統，這是進階客製化的高隔音解決方案，可製作隔間牆與隔戶牆，可搶攻五星級飯店、高科技廠房等輕隔間市場。

楊志強指出，隨著營建新法上路，也為國宇輕質磚帶來更多利基。樓板隔音新制在110年1月1日上路，明定只要是分隔上下樓層的分戶樓板，隔音效果至少要達到17分貝以上，而國宇ALC板片可做7.5cm樓地板，隔音極具優勢。

另外，111年全台都更危老核准破800案，為考量重建品質、節省人力及縮短工時，內政部營建署正研擬修法，預計將「預鑄工法」列入容積獎勵項目，楊志強表示，國產ALC板片系統就是以預鑄方式組裝，實心堅固、速工又耐用，可望解決缺工問題，並縮短重建工時，搶攻都更危老市場商機。