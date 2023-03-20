群益台灣ESG低碳50ETF追蹤台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，為首檔納入成分股低碳訴求的指數，也同時考量ESG表現、獲利性及企業市值，其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業。

接下來，再進一步挑選近一年股東權益報酬率ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20％的企業，依市值規模選取排名前50名之股票。

群益投信表示，投資台股要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股ETF，特別是具備低碳主題的台股ETF，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳，因此「低碳=訂單」。

群益投信說，在低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的未來投資趨勢，投資價值將明顯優於一般資產，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

證交所表示，上市ETF產品日益豐富，涵蓋股票、債券、不動產、商品原物料等資產類別，近年更推出多元主題及ESG永續相關商品供投資選擇。各檔ETF基本介紹可參考證交所ETF專區的商品資訊（https://www.twse.com.tw/zh/ETF/list）。