世界棒球經典賽（WBC）A組預賽因中華隊失分率居冠慘遭淘汰，賽後球迷則批評「晚接午」的詭異賽程，讓球員無法適當休息，而「國防部長」張育成的老婆李家綾在限時動態透露老公的「超人行程」，引起熱議。對此，悍創運動行銷總監高偉凱今（20）凌晨回應了，強調：「這就是職業棒球。」

雖然中華隊所屬的A組是在台灣舉辦，賽程的安排卻不利於地主隊，於是許多球迷將本屆的戰敗關鍵歸咎於「晚接午」的詭異賽程，因球員無法適當休息，導致中華隊在隔日中午的比賽失利，不僅在賽後灌爆承辦單位悍創運動行銷的臉書，更將Google評價洗到一顆星，以示對承辦單位的不滿。

而身為張育成的老婆李家綾看到老公累垮的模樣，也在IG上心疼老公，並透露老公的當日行程，「當天回到飯店已經1點多，要吃晚餐，洗澡，泡冰熱水修復，躺床已經3點，隔天7點起床準備，8.30去球場熱身比賽」，表示球員們都辛苦了，「那瘋狂的賽程，你們真的是超人」，引發球迷熱議。

對此，捍創運動行銷的總監高偉凱在今（20）凌晨發文回應此事件，「球場裡面有伙食有可以洗澡的地方，不需要回到飯店才能洗澡吃飯」，同時也提到，「中華隊隔天練球是10點不需要特地七點起床到球場，提早到了也不會開放讓球隊提早練，中華隊再清楚不過，誰的老婆說了什麼我不想管，如果大家早就知道賽程長什麼樣子，那就麻煩調整好作息備戰」，並且強調「這就是職業棒球，球員自己都沒找藉口了，其他人不用幫他當媽寶」，另外更希望外界可以真正理解承辦單位的用意，不要只是遷怒於人。