陳奕迅將於7月來台舉辦演唱會。(My Kan提供)

陳奕迅(Eason)昨(19日)無預警在社群宣布7月來台開唱,今正式官宣暌違7年將再度站上小巨蛋舉辦演唱會,且場數限定7場,4月8日於拓元售票系統一次開售!不論是生日或各種人生意涵的數字,「7」被Eason視為自己的幸運數字,而台北場選在7月開唱,足見其中非凡的意義!只不過場數消息一出,門票尚未啟售已有歌迷哀號擔心搶不到票,Eason在樂迷們心目中魅力依舊。

Eason去年12月在香港首演,舉辦 27 場「FEAR AND DREAMS 演唱會」,場場爆棚佳評如潮!休息充電後,他4月將正式啟動世界巡演,率先公開的新加坡、馬來西亞站,今更重磅宣布7月在台北小巨蛋開唱,開唱時間和售票日期在今天正式揭曉!

演唱會主題「Fear and Dreams」是在幾年前就已定好,經過這幾年Eason並不覺得心中所想有改變,所以仍沿用這個名稱,而FEAR AND DREAMS代表著什麼呢?Eason直言:「每人感受不同,最好現場觀看後才作解讀。」這次的演唱會海報,Eason望向兩個不同方向,中間更有色彩繽紛的鮮花恣意綻放,著名設計師朱祖兒用「Fear and Dreams」主題,以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺,Eason也已迫不急待要帶著最新的巡演去各地方與歌迷朋友們見面。