陳奕迅將於7月來台舉辦演唱會。（My Kan提供）

陳奕迅（Eason）昨（19日）無預警在社群宣布7月來台開唱，今正式官宣暌違7年將再度站上小巨蛋舉辦演唱會，且場數限定7場，4月8日於拓元售票系統一次開售！不論是生日或各種人生意涵的數字，「7」被Eason視為自己的幸運數字，而台北場選在7月開唱，足見其中非凡的意義！只不過場數消息一出，門票尚未啟售已有歌迷哀號擔心搶不到票，Eason在樂迷們心目中魅力依舊。

Eason去年12月在香港首演，舉辦 27 場「FEAR AND DREAMS 演唱會」，場場爆棚佳評如潮！休息充電後，他4月將正式啟動世界巡演，率先公開的新加坡、馬來西亞站，今更重磅宣布7月在台北小巨蛋開唱，開唱時間和售票日期在今天正式揭曉！

演唱會主題「Fear and Dreams」是在幾年前就已定好，經過這幾年Eason並不覺得心中所想有改變，所以仍沿用這個名稱，而FEAR AND DREAMS代表著什麼呢？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」這次的演唱會海報，Eason望向兩個不同方向，中間更有色彩繽紛的鮮花恣意綻放，著名設計師朱祖兒用「Fear and Dreams」主題，以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺，Eason也已迫不急待要帶著最新的巡演去各地方與歌迷朋友們見面。