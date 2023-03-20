斥資41億多元興建的台南安平再生水廠舉行通水典禮，目前每天可產製1萬噸再生水提供南科園區台積電廠使用。（洪榮志攝）

南台灣水情嚴峻，斥資41億多元興建的台南安平再生水廠今天舉行通水典禮，除每天產製1萬噸再生水提供南科園區台積電廠使用，4月底前還將擴增至2萬噸，不僅能夠緩解目前的缺水危機，也能強化在地水資源調度使用。

市府水利局指出，安平再生水工程區分為再生水廠、環教中心、輸水管線及南科園區內配水池新建等工程，總建設經費41.91億元；其中，內政部營建署補助32.59億元、市府配合款2.83億元，以及國科會南科園區作業基金支應6.49億元，工程採用2級逆滲透系統，產水品質可達「純水」等級。

另外，市府還克服市區施工挑戰及交通影響，從2020年6月1日起開工，共埋設長達24.3公里的輸水管線，提供南科廠商使用，以達到穩定民生及產業用水的目的。

市長黃偉哲認為，安平再生水廠在各方努力下已經落成，第一階段每日可供應1萬噸再生水，提供高科技製程的廠商，換取他們對於自來水的減量使用，如此替代效果將非常明顯；接下來，中央核定在4月底再開出每天增加1萬噸，合計每天2萬噸供水量，相信對於南部地區的旱災及缺水情況，應該可以獲得稍稍改善。

黃偉哲還說，使用再生水是符合永續資源利用的一個原則，除了再生水，每天還生產將近1萬6800噸回收水，提供澆灌、清洗街道使用，相信官方、民間一起節水，配合永康再生水廠及仁德再生水廠，如果每天能夠相當程度地供應產業用水與清潔用水，僅剩的水庫水撐到6月底應該就更沒有問題，對於有效延長水庫壽命，以及替代使用民生用水，應該非常有幫助。