飛捷去年度營業收入55.44億元，年增6.92%；營業毛利19.82億元，年增16.39%，營業利益11.06億元，年增34.67%；稅前淨利12.07億元，年增46.87%，本期淨利10.20億元，年增47.62%，歸屬於母公司業主淨利10.43億元，年增52.71%，創下歷史新高水準，基本每股盈餘7.29元，相較前一年的4.77元大幅成長，EPS並創下9年新高紀錄。

飛捷董事會決議111年盈餘分派，飛捷表示，因應大環境不佳而存糧式保守配息，每股盈餘分配之現金股利5.5元，配發金額仍創下7年新高，配發率達75.44%，以上周五收盤價71.6元計算，現金殖利率達7.68%，公司並於6月9日召開股東會。

飛捷前2月營收5.11億元，年減49.06%，飛捷原先預估第二季營運好轉，但目前來看，第二季仍略有壓力。法人預估，庫存去化仍待時間，飛捷今年第一季表現不會太好，尚守住防線，首季為季比、年比雙減狀況，營運落底，第二季會比第一季略好轉，客戶庫存上半年去化評估完成，評估4-5月便有訂單進來，下半年狀況會比上半年好。

飛捷發展遠端維運管理服務(SaaS)的英諾菲，今年成長可望更加擴大，但營收占比仍低，往後一兩年可望提高占比。飛捷亦攻入自主移動機器人(AMR)領域，評估在今年有望量產。飛捷也積極搶攻軟體業務，持續軟硬整合。