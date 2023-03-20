標普將第一共和銀行的信評從「BB+」調降三個級別至「B+」，並警告可能再次降級。除了信評之外，標普亦調降該公司的其他評級。

標普表示，第一共和銀行上周因資金大量外流可能面臨沈重的流動性壓力，這意味著該銀行需要更多存款、需要取得更多聯準會的借款，以及需要暫停發放普通股股利。雖然大行注資應可緩解近期的流動性壓力，但可能無法解決我們認為該銀行現在在業務、流動性、籌資與獲利能力方面所面臨的巨大挑戰。

這是標普4天以來第二度調降第一共和銀行的評級。該公司原先的信用評級為「A-」。

另一家權威評級機構穆迪（Moody's Investors Service）上周五也將第一共和銀行的信評砍至垃圾級。

儘管獲得11家重量級銀行出手相助，但第一共和銀行上周五股價仍然暴跌32.8%，收在23.03美元，反映投資人擔心未來恐怕風波不斷。

截至上周五，自3月8日矽谷銀行母公司SVB Financial Group披露巨額投資損失並宣布展開增資進而引爆擠兌以來，第一共和銀行股價已經崩跌80%。