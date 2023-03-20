侯友宜與朱立倫一同參加新北市議會國民黨團幹部交接，兩人難得同框。（呂健豪攝）

【LIVE直播】加入藍營立委提名委員會 朱侯共掌提名權

新北市長侯友宜今出席新北市議會國民黨黨團幹部交接，他在致詞時期許，連任書記長的廖先翔及其他年輕世代的幹部，一定要有改變革新的思維，對國家、人民做出最大的貢獻，同時他也展現格局，除了呼籲國民黨要不斷凝聚之外，也要跟無黨聯盟、民進黨、民眾黨等其他政黨攜手並進，以國家人民的利益與福祉為最重要的方向。

侯友宜表示，今天黨主席朱立倫回到熟悉的新北市議會，就像回到娘家，關心新北市的大小事，給予很多鼓勵跟支持，所以永遠會抱持感恩的心情，來看待歷任首長在新北市服務的過程當中所做出的貢獻，才會有今天的侯友宜帶著團隊跟議員們繼續接棒，除了感謝之外，也期勉自己要做得更好。

侯友宜強調，新北市就是台灣的縮影，各種不同的族群在此成長茁壯，新北有偏鄉、有都市，所以要做的事情還很多，除了要不斷凝聚國民黨一起共同往前走之外，也要更能夠與無黨聯盟，乃至民進黨、民眾黨攜手，只有大家同心以國家的利益、人民福祉為最重要的方向，做出符合人民所期待需要做的事，才能讓新北市成為一個永續發展的城市。

對於新北市的未來，侯友宜說，在黨團的支持及各黨派的協助下，歷任首長不管是在軌道建設、整體開發、都市更新、教育文化與經濟產業的發展，已經擘畫出2030的新願景，以三軸心六大產業的方向一步步往前推動，所以市府要更有效率、展現魄力，帶動新北的願景，也期待議會能夠給予滿滿的支持，市府同仁更加把勁，用這樣的態度來努力。

最後，看見國民黨的年輕世代接任黨團幹部的重任，侯友宜期許年輕世代一定要有改變革新的思維，他強調我們樂見改變、樂見革新，更樂見看到不一樣的新北市，所以對於廖先翔，市府同仁一定會全力大家攜手、同心齊力，每個人都是團隊的一份子，都要做出對國家人民最大的貢獻，才能符合服務公職、當選議員的職責。