三毛姪女陳天慈成年後與三毛海報合影。（陳天慈提供）

西班牙拉趴馬爾島中文路標。（陳天慈提供）

西班牙拉趴馬爾島荷西之憶海邊。（陳天慈提供）

新竹三毛夢屋吸引許多三毛迷前來追憶。（陳天慈提供）

新竹三毛夢屋吊橋。（陳天慈提供）

西班牙三毛書籍藝術品。（陳天慈提供）

新竹三毛夢屋現在仍持續營業。（陳天慈提供）

今年是作家三毛逝世32週年，3月26日也是她的80歲冥誕，一生遠走他鄉流浪，為愛冒險，著書無數，愛情故事是經典也是永恆，三毛的姪女陳天慈成立北美三毛旅遊研究會，推廣三毛文化傳承。

陳天慈除了是三毛姪女，同時也是「豪宅自遊網」創辦人，經營北美、加拿大頂級奢華客製化旅遊行程，她說，2015年9月在加拿大成立旅遊公司，常常會想到童年的旅遊經驗，也一直記得姑姑三毛總是帶回遊歷各地的紀念品，當時開始做旅遊業，沒有太多念頭，只是旅遊時，看到編織的包包、異國風情的戒指、手環，總會想到三毛粗礦、野性的樣子，在生命中開始因為旅遊跟三毛有了更多的連結。

從事旅遊業，她也關注旅遊市場，她發現，現代人的旅遊跟三毛很像，自助旅遊、勇於冒險，更加多元化，她常常聽到朋友分享三毛故事，很多人為了三毛去了撒哈拉沙漠，甚至追求著像三毛一樣自由的愛，她發現，三毛是很多人的旅遊啟蒙，在這些年不斷敘說三毛故事的同時，她開始發想，想要規劃三毛之旅，從台灣、西班牙到撒哈拉沙漠。

2019年起心動念開始規劃，就遇到了疫情，本來想從西班牙出發，在疫情後回歸到從台灣出發，從三毛的故鄉開始，最著名的新竹三毛夢屋，當時三毛跟著神父到山上，發現此地能遠離塵囂，有夢想家園的感覺，她希望可以把紅磚房子留下來，也希望透過自己的名氣，帶來旅遊人氣，幫助在地經濟，這個理念也延續迄今，此外，還有許多作家常駐足寫作的「台北明星咖啡館」也會在規劃之列，希望今年從台灣出發到、西班牙、撒哈拉沙漠3大系列行程，6月將有台北首發團。

陳天慈說，這一切都很理想，也都在腦中思索，她很想要號召所有愛三毛的人加入團隊，她說，這樣的行程，會吸引很多三毛迷參加，所以導遊得要非常懂三毛，這才是最難的，這是三毛之旅，也是屬於這一代人追憶三毛的方式。

她說，三毛是世界級的旅人，不只在華人世界有聲量，作品翻譯成各國語言，在海外也有一定市場，在西班牙亦有「三毛之路」做文化推廣，此外，許多地點也因為遊客頻繁到訪變成當地景點，像是荷西墓園因為許多華人去看墓園，當地人發現這個愛情故事，就規劃成景點，此外，還有三毛常去的店家、兩人約會的地方都是三毛迷必訪景點，客製行程還原書中情景也會是三毛旅遊的重點規劃，她期望透過文字、旅行一起追憶三毛，同時她也經營臉書「三毛的橄欖樹」，相關報名可洽官方粉絲團。

三毛最常被引用的旅遊金句「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。」這句話經常被媒體引用，也是陳天慈最愛的一句話，時至今日，三毛也是許多旅人的嚮往。

歌手齊豫一首〈橄欖樹〉紅遍大街小巷，三毛寫下的歌詞：「為了天空飛翔的小鳥，為了山間輕流的小溪，為了寬闊的草原，流浪遠方，流浪，還有還有為了夢中的橄欖樹...」這首歌宛若也唱出三毛的心境與心聲，出走遠方，卻走進每個旅人的心裡，她的流浪是永恆的傳唱，她的文字仍是一代傳奇。