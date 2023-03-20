今年國曆3月22日到4月19日，適逢19年一次的「閏二月」，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，有3個星座的人要小心災厄，其中雙子座在事業方面容易受到影響；摩羯座可能因為粗心大意惹麻煩上身，財運也較差；金牛座則容易和另一半溝通不良。

第一名、雙子座－衝擊事業運勢

雙子座在閏二月容易遇到許多關於事業突破的挑戰，很容易出現一開始簽約不謹慎，導致最後收不到錢的狀況，或明明是對方的問題，但因為溝通不良，反而像是自己的問題才導致工作出包，需要特別留意被反咬一口的情況，若處理不好就會受到打擊，建議凡事都要多點耐心規劃，千萬不要覺得煩，否則後果得不償失。

第二名、摩羯座－衝擊財富運勢

摩羯座在閏二月可能因為一時粗心大意而惹麻煩上身，還會搞得脾氣暴躁、心煩意亂，甚至耽誤到重要工作或約會，雖然這些麻煩都只是無傷大雅的小事，但建議這段期間還是要多留心小細節，就可以避免很多問題、保持心情愉快，另外小孟老師也提醒，摩羯座不要在閏二月買刮刮樂或大樂透。

第三名、金牛座－衝擊愛情運勢

閏二月會波及到金牛座的戀愛宮位，要注意和另一半的相處，溝通上容易有誤會，雖然雙方都是出於好意，但溝通不良反而會傷害到對方，小孟老師提醒，這段時間和另一半相處時，記得多說一點甜言蜜語，且時時體諒對方，就可以避免不必要的摩擦、爭吵發生。