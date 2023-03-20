面對市場的不確定性以及終端需求疲軟，使得製造業今年的營收更具挑戰性，為了保持估值水平並在資本市場運作，部分企業將非核心業務出售予私募股權基金，以重整組織結構，強化獲利能力。

此外，企業也將透過策略聯盟與本業成長策略以快速實現企業成長目標。超過一半（51％）以上的CEO表示該企業對於併購有強烈意願，期望透過併購方式調整企業組織、擴展事業版圖，讓併購成為轉型的基石。