面對市場的不確定性以及終端需求疲軟，使得製造業今年的營收更具挑戰性，為了保持估值水平並在資本市場運作，部分企業將非核心業務出售予私募股權基金，以重整組織結構，強化獲利能力。
此外，企業也將透過策略聯盟與本業成長策略以快速實現企業成長目標。超過一半（51％）以上的CEO表示該企業對於併購有強烈意願，期望透過併購方式調整企業組織、擴展事業版圖，讓併購成為轉型的基石。
KPMG20日發布《2023全球製造業展望》調查報告，針對歐洲、北美及亞太地區之11個國家，年營收達5億美元以上、182位之製造業CEO進行問卷調查，84％製造業CEO仍對於所屬企業未來三年的成長前景充滿信心；83％則對於所屬產業的長期前景保持審慎樂觀態度。超過四分之三的CEO坦言，如果經濟持續衰退，將影響他們對於未來三年企業成長的信心程度。
面對市場的不確定性以及終端需求疲軟，使得製造業今年的營收更具挑戰性，為了保持估值水平並在資本市場運作，部分企業將非核心業務出售予私募股權基金，以重整組織結構，強化獲利能力。
此外，企業也將透過策略聯盟與本業成長策略以快速實現企業成長目標。超過一半（51％）以上的CEO表示該企業對於併購有強烈意願，期望透過併購方式調整企業組織、擴展事業版圖，讓併購成為轉型的基石。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。