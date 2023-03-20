為了避免瑞信財務危機演變成系統性危機，在瑞士政府推動下，瑞銀以30億瑞郎（約新台幣989億）的代價收購瑞信，將接管旗下所有業務，暫時緩解市場恐慌情緒。然而，周日一份瑞信內部的備忘錄卻提到，財富管理客戶恐怕會因為合併後，資產集中度過高，選擇將部分資產轉移至其他銀行。

路透社報導，此份備忘錄是周日瑞銀確定收購瑞信後，瑞信員工與客戶談話的重點，瑞銀收購主要競爭對手瑞信後，將成為全球財富管理的主要領導者，但在此狀況下，出現客戶資產過於集中的隱憂。

備忘錄提到，目前瑞信的財富管理業務與瑞銀是分開的，一旦合併後，部分客戶可能會擔心資產過於集中，進而選擇資產轉移至其他銀行。

對此，瑞信發言人強調，「我們的客戶服務不會受到任何干擾，將專注在確保為尊貴的客戶提供平穩且無縫的體驗。」此外，瑞信將在周二於香港召開年度亞洲投資會議，屆時將回應備忘錄提到的內容與其他議題。

瑞銀以30億瑞郎收購瑞信，同時承擔50億瑞郎的損失，不過瑞士央行將提供1000億瑞郎的流動性援助，不過瑞銀收購的其中一項條件是瑞信160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券減記至零，債券持有者恐血本無歸。