新北市議員彭佳芸今(20)日宣布正式投入民進黨立法委員初選，不過由於現任的立法委員余天尚未正式宣布放棄連任，有媒體問及是否會產生壓力，對此彭佳芸則點名前新北市議員李坤城，稱他過去曾聲稱余天要交棒給他；李坤城則反擊，稱余天過去曾徵詢轄區議員的意見，但彭佳芸當時說不選立委，如今選上議員又要選，「選民不會認同」。

彭佳芸今日在自己與余天聯合辦公室舉辦記者會，正式宣布投入民進黨立法委員初選，不過被問及這項決定是否徵詢過余天的意見時，彭佳芸則沒有正面回應，強調立委本來就會跟在地議員合作，中央跟地方一起做事。

另外由於日前余天受訪時僅稱轉戰不分區的想法有向黨中央反映，但是否放棄競選連任則未有定數，外界關注彭佳芸這時宣布投入初選是否會有壓力；對此她則說，這問題應該要問前新北市議員李坤城，因為過去李坤城曾說余天會接棒給他，或是所謂的密室協商，「這個問題應該要問李坤城比較適合」。

對此，李坤城則說，去年三月中旬，余天大哥曾找過包括自己、陳啟能、彭佳芸以及李倩萍等4位現任市議員諮詢意見，他當時建議大家「如果要選立委就不要選議員，要選議員就不要選立委」，如此大家才能夠團結。

李坤城表示，余天講完後並沒有要大家馬上表態，而是思考幾天之後再決定，所以這也不是密室協商，她自己也在場；後來再開會時，陳、彭以及李三位都說要選議員，而自己則是選擇要參選立委，當時余天也希望大家有這個默契，就希望大家按照這個共識去走。

李坤城指出，余天大哥當時意思是因為自己可能會競選連任，所以希望三重的選區可以單純化，不要大家選完議員已經殺一輪了，結果立委又再殺一次。

李坤城強調，當時大家都有經過思考之後才做出決定，並不是馬上就要不假思索的表態，所以無論是當時余天給的建議、大家的回應，以及現在所謂的「誠信條款」，選民對於剛選完議員就落跑去選立委，多數人都不會認同。